Os organizadores do evento, previsto para 20 de setembro, enviaram uma carta a todos os nomeados, cuja lista foi publicada na terça, para os informar de que a festa em Los Angeles não será celebrada presencialmente este ano.

Não é uma surpresa, tendo em conta a atual crise sanitária, mas os organizadores do evento ainda não tinham tomado uma decisão sobre o tema.

"Como provavelmente adivinharam, não vamos pedir-vos para irem ao Microsoft Theatre, no centro de Los Angeles, a 20 de setembro. Este ano, será uma vez mais a maior noite da indústria televisiva... Mas nós iremos até vocês", explica a carta publicada esta quarta-feira pelos meios de comunicação social americanos e cujo conteúdo foi confirmado à AFP por um porta-voz dos Emmys.

"Estamos a reunir uma equipa de técnicos, produtores e autores de primeira ordem para (...) vos irem filmar em casa ou no lugar que escolham", diz a carta, assinada pela produção e pelo anfitrião, o humorista Jimmy Kimmel.

Os nomeados à edição de 2020 dos Emmys foram anunciados esta terça-feira, dia 28 de julho, em direto nas redes sociais, num momento em que o calendário televisivo foi de tal forma afetado que alguns programas e séries não puderam entrar na janela de elegibilidade para a edição deste ano.

Com 26 nomeações, "Watchmen" lidera a corrida à edição de 2020 dos Emmys. A série da HBO, uma adaptação para o pequeno ecrã do universo da graphic novel de Alan Moore, Dave Gibbons e John Higgins, está nomeada, por exemplo, para Melhor Minissérie, juntamente com "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" e "Unorthodox".

"The Marvelous Mrs. Maisel" é a segunda produção a acumular mais nomeações, num total de 20. A série da Amazon está na corrida para a estatueta de Melhor Série de Comédia, prémio disputado também por "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "Insecure", "Schitt's Creek", "The Good Place", "The Kominsky Method" e "What We Do in the Shadows".