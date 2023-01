"House of the Dragon", série que se estreou no verão de 2022 na HBO Max, é acompanhada por milhões de espectadores em todo o mundo, mas Emilia Clarke não faz parte da lista de seguidores da prequela de "A Guerra do Tronos".

Em entrevista à Variety, a atriz que vestiu a pele de Daenerys Targaryen na série original revelou que não consegue ver a prequela. "Simplesmente não consigo. É tão estranho", confessou.

"Estou tão feliz por estar a acontecer. Estou extasiada com todos os prémios que a nova série tem conquistado", contou a atriz. "É como se alguém dissesse: 'Queres ir a esse encontro da escola que não é do teu ano?' É assim que me sinto. Estou a evitar", acrescentou Emilia Clarke.