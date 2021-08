A Netflix está a preparar o regresso à "cidade do amor". Nas redes sociais, Lily Collins confirmou que as gravações da segunda temporada de "Emily in Paris" chegaram ao fim esta quarta-feira, dia 4 de agosto.

"Último dia no set e não consigo imaginar num final mais perfeito com minha parceira de ‘Emily em Paris’. Não estou a chorar, tu é que estás", escreveu a atriz na sua conta no Instagram, partilhando uma fotografia ao lado de Ashley Park.

A série acompanha Emily, "uma ambiciosa executiva de marketing na casa dos vinte anos que vive em Chicago e que consegue inesperadamente o seu emprego de sonho em Paris".

Com argumento e produção executiva de Darren Star ("Younger", "O Sexo e a Cidade"), que também criou a série, a primeira temporada conta com 10 episódios de 30 minutos.

Além de Paris, os novos episódios da série protagonizada por Lily Collins vão passar por St. Tropez. Nas redes sociais, Lily Collins, protagonista da série, partilhou a primeira foto dos bastidores das gravações do novos episódios.