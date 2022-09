A Nielsen Media Research – que realiza análises de audiência – disse que o evento que premeia a melhor produção televisiva, onde “Ted Lasso” foi eleita melhor série de comédia e “Succession” melhor série dramática, ficou abaixo dos 7,4 milhões de espectadores do ano passado.

A maior quebra de espectadores dos Emmys, de 6,4 milhões, havia sido estabelecida em 2020, com a primeira cerimónia virtual da era COVID-19 na estação de televisão ABC.

As audiências dos Emmys estão em queda constante desde que os prémios começaram a ser dominados programas de cabo e serviços de streaming.

Com tanta oferta, há menos produções que atraem as grandes audiências do passado nos Estados Unidos, quando a televisão em sinal aberto dominava.

A última vez que os Emmys ultrapassaram os 10 milhões de espectadores foi em 2018, quando atingiram uma audiência de 10,2 milhões.

A cerimónia teve 21,8 milhões de espectadores em 2000, um nível difícil de atingir novamente.