A HBO foi a vencedora destacada dos Creative Arts Emmys, galardões dedicados às categorias técnicas e artísticas. Os prémios foram entregues este fim de semana.

No total, o serviço de streaming conquistou 25 galardões, incluindo a vitória em cinco categorias com "Euphoria", cinco com "The White Lotus" e três com "Barry".

Já a Netflix conquistou 23 Emmys graças a séries como "Stranger Things" (5 galardões) ou "Squid Game" (4 prémios). A Disney+ arrecadou nove prémios, incluindo o de Melhor Telefilme com "Tico e Teco: O Comando Salvador".

A série "Homicídios ao Domicílio" (Hulu), protagonizada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, conquistou três Emmys das categorias técnicas. A aclamada série "Severance", da Apple TV+, também triunfou nos Creative Arts Emmys, conquistando dois prémios.

A britânica Adele também foi uma das vencedoras dos Creative Arts Emmys, conquistando o galardão de Melhor Especial com "One Night Only".

Os vencedores das principais categorias dos Emmys são conhecidos na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro.

LISTA DE VECEDORES

(veja aqui a lista completa de vencedores)

Melhor telefilme: Tico e Teco: O Comando Salvador

Melhor programa de animação: Arcane

Melhor série de não-ficção: The Beatles: Get Back

Melhor ator convidado em série de drama: Colman Domingo, em Euphoria

Melhor ator convidado em série de comédia: Nathan Lane, em Only Murders in the Building

Melhor atriz convidada em série de drama: Lee You-mi, em Round 6

Melhor atriz convidada em série de comédia: Laurie Metcalf, em Hacks

Melhor elenco em minissérie, antologia ou telefilme: The White Lotus

Melhor elenco em série de drama: Succession

Melhor elenco em série de comédia: Abbott Elementary

Melhor elenco em reality show: Love on the Spectrum U.S.

Melhor tema de abertura: Cristobal Tapia de Veer, em The White Lotus

Melhor banda sonora em série: Theodore Shapiro, em Severance

Melhor banda sonora em minissérie, antologia ou telefilme: Cristobal Tapia de Veer, em The White Lotus