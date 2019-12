Este domingo, dia 29 de dezembro, durante a gala em direto do "The Voice Portugal", Wesley Seme decidiu surpreender a sua namorada. Depois de ter interpretado o tema "Haja o que Houver" no palco do concurso da RTP1, o concorrente pediu a sua cara-metade em casamento.

"Amo-te. Não sei o que vai acontecer hoje... hoje quero dizer uma coisa: quero dizer que te amo em frente a todo o Portugal. Queres casar comigo?", perguntou Wesley Seme, que recebeu um "sim" da sua namorada.

"Depois de ter cantado, o Wesley pediu a palavra e fez o inesperado: pediu a namorada em casamento no palco do 'The Voice Portugal'", frisa a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui o momento.