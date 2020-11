Todas as semanas, Beatriz Gosta (Marta Bateira) fala sobre a sua gravidez no "5 para a meia-noite", da RTP1. Na emissão desta semana da rubrica "Beatriz Gosta Embaraçada", a humorista revelou que teve "enjoos" e "sonhos molhados".

"O momento que se segue vai ser viral ao longo da próxima semana e vai bombar forte ao nível do lipsync no Tik Tok. É a Beatriz Embaraçada", frisa a produção do programa.

Veja aqui o vídeo.

Depois do episódio piloto, onde revelou estar grávida, no segundo episódio da rubrica, a humorista revelou como conheceu o "pai da criança".