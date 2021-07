"Entram com más tatuagens. Saem com grandes tatuagens. Artistas de topo transformam desastres em obras de arte, com desenhos escolhidos pelos entes queridos dos clientes": este é o ponto de partida de "Tattoo Redo", nova série da Netflix. A produção estreia-se a 28 de julho no serviço de streaming,

A primeira temporada da série vai contar com seis episódios e conta com a participação de cinco artistas. "Quando uma tatuagem é demasiado horrível, não temos outra opção que não… cobri-la com outra. Cinco dos mais talentosos artistas do setor enfrentam algumas das mais embaraçosas tatuagens de sempre e transformam-nas em incríveis obras de arte", adianta a Netflix.

"Enquanto a humorista e apresentadora Jessimae Peluso goza com os clientes devido à sua falta de bom senso, há uma reviravolta à espreita: sem que os participantes saibam, a pessoa que os inscreveu no programa é a mesma que vai escolher o novo desenho! Será que vai ser uma retatuagem de mestre, ou será que vai ser um desastre?", questiona a plataforma.