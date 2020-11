Se já tem saudades de "Dark", há boas notícias: a Netflix vai lançar no final do ano uma nova série ao estilo da produção alemã criada por Baran bo Odar e Jantje Friese, mas com toques sobrenaturais.

"Equinox", que se estreia a 30 de dezembro no serviço de streaming, arranca em 1999, quando uma turma de alunos desaparece misteriosamente. Segundo a revista Variety, a série é baseada no podcast dinamarquês "Equinox 1985"

"Em 1999, Anna tinha apenas 10 anos quando uma turma de alunos finalistas desaparece inexplicavelmente e sem deixar qualquer vestígio. Anna era próxima de um dos alunos desaparecidos e fica traumatizada pelo evento, sendo assombrada por visões horrendas após o sucedido", avança o serviço de streaming.

Mais de uma década depois, em 2020, "Anna e a sua família têm uma vida pacata, quando os pesadelos regressam subitamente para a atormentar". "Quando o único sobrevivente de 1999 morre em circunstâncias misteriosas, Anna decide-se a descobrir o que aconteceu à turma, acabando por descobrir uma verdade sombria e perturbadora que a implica de formas que ela nunca teria imaginado", resume a Netflix.

Veja o primeiro teaser: