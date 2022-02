A equipa foi atacada com morteiros durante as filmagens, disse a fonte. Não houve feridos, mas os criminosos levaram materiais que valem no total, segundo estimativas, 300 mil euros.

Depois de ter conquistado dezenas de subscritores da Netflix em todo o mundo, o ator francês Omar Sy volta a interpretar o elegante ladrão Lupin.

A série é o primeiro sucesso francês da gigante norte-americana do streaming e baseia-se no personagem de Arsène Lupin, criada em 1905 pelo romancista Maurice Leblanc.