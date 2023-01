Descrita como uma das séries espanholas mais polémicas dos últimos anos, "Escándalo, relato de una obsesión" estreou-se na quarta-feira, dia 11 de janeiro, na Telecinco - em Portugal, o episódio de estreia pode ser visto no site do canal (ver aqui).

A produção é protagonizada por Alexandra Jiménez e Fernando Lindez e conta a história de amor entre uma mulher de 42 anos e um rapaz de 15. "Isolada na sua casa no litoral, sozinha e desesperada, Inês [a protagonista] tem síndrome do abandono, com o qual viveu toda a vida (...) E percebe que uma pessoa a impediu de ser livre: Hugo, um adolescente que está sempre apuros", resume a Telecinco.

"Ao ser encontrarem, os dois despejam a sua solidão um no outro e deixam-se levar sem dizer uma única palavra", explica o canal.

Mesmo antes de estrear o seu primeiro episódio, "Escándalo, relato de una obsesión" foi alvo de críticas e, segundo o site 20minutos, a associação ultracatólica Abogados Cristianos pediu o cancelamento da transmissão da série devido às "cenas de elevado conteúdo erótico entre um adulto e um menor".

"A mais absoluta lavagem da pedofilia, que cruza a linha doentia da atração sexual por crianças. A mais repugnante normalização de que os menores podem ter esses relacionamentos em que a sua vontade é anulada e a sua posição vulnerável é abusada", defendeu a Abogados Cristianos.

Apesar da polémica, a estreia em televisão de "Escándalo, relato de una obsesión" conquistou os espectadores. Segundo o site SenaCine, em Espanha, a série foi o tema mais comentado no Twitter na noite de estreia.

Veja o trailer: