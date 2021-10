A série sul-coreana retrata centenas de pessoas com dificuldades económicas que competem entre si em tradicionais jogos infantis. O vencedor pode ganhar milhões, mas quem perder... morre.

O agrupamento escolar de Fayetteville-Manlius, situado a cerca de 400 quilómetros a norte de Nova Iorque, escreveu aos pais dos alunos para informar que as fantasias com o tema da série não serão permitidas nas suas seis escolas.

"Os nossos diretores querem garantir que nossas famílias têm consciência de que seria inapropriado os estudantes frequentarem as escolas, por ocasião do Halloween, com fantasias dessa série, devido às mensagens potencialmente violentas da mesma", frisou o responsável pelo agrupamento, Craig Tice, em comunicado enviado à AFP.

Segundo as diretrizes das escolas, as "fantasias não devem ser escabrosas nem tenebrosas, para não assustar os alunos mais jovens".

Craig Tice acrescentou que alguns alunos já foram vistos a "imitar" os jogos da série da Netflix.

O responsável pelo agrupamento ressaltou que espera que os pais e responsáveis "reforcem a mensagem das escolas de que brincadeiras associadas a comportamentos violentos não são apropriadas".

"Squid Game" tornou-se o maior sucesso da história da Netflix, após ser vista por 142 milhões de lares nas quatro semanas seguintes à sua estreia em mediados de setembro.