Durante a transmissão do Boavista-Portimonense, jogo a contar para a quinta jornada da I Liga de futebol, uma espectadora foi atingida por uma bola. Nas redes sociais, Nuno Markl partilhou o momento que se tornou viral.

"Uma das razões porque nunca aderi ao futebol, foi porque em miúdo levei com uma bolada forte entre as pernas. Não apreciei. E achei que me podia acontecer mais vezes, por isso, sempre que pude, achei inteligente fugir do jogo. Depois percebi que não valia a pena fugir, porque o jogo iria sempre apanhar-me", escreveu o humorista na sua conta no Instagram.

Se há malta a jogar à bola - na praia, na rua, onde quer que seja - é certo e sabido que eu sou um íman de bolas. É muito aflitivo. Eu sou esta senhora", rematou.

Veja o vídeo: