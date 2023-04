Adam Sandler, que assinou um contrato milionário exclusivo e visionário para fazer comédias para a Netflix em 2014, entretanto renovado, reforçou ainda mais o estatuto de grande senhor da plataforma, desta vez em parceria com Jennifer Aniston.

O novo filme da dupla, a sequela "Mistério em Paris", que trouxe de volta os detetives amadores Nick e Audrey Spitz, ficou disponível a 31 de março mas só precisou de três dias para ser o filme mais visto na Netflix na semana de 27 de março a 2 de abril, com 64,42 milhões de horas visualizadas, revelam os dados oficias da plataforma.

É o segunda melhor estreia para uma comédia a seguir a "Não Olhem Para cima" e ficou no Top 10 em 91 países.

Para entrar no Top 10 dos filmes originais em inglês mais vistos de sempre, que contabiliza as audiências dos primeiros 28 dias, "Mistério em Paris" precisa ultrapassar "O Irlandês", de Martin Scorsese, em décimo lugar com 214,57 milhões de horas.

O domínio de Sandler e Aniston prolongou-se com o primeiro filme do casal de detetives, que a plataforma revelou ter sido o seu título mais popular, em cinema ou TV, em 2019: "Mistério a Bordo" regressou ao Top e ficou em segundo lugar, com 24,7 milhões de horas.

"O Agente da Noite"

O outro título que se destaca nas audiências semanais da Netflix é a série "O Agente da Noite", já renovada para a segunda temporada: o 'thriller' de ação teve mais 216,39 milhões de horas visualizadas na segunda semana e reforçou a liderança nos conteúdos de TV de língua inglesa, após a estreia com 168,71 milhões de horas.

São as melhores audiências para uma série em inglês na segunda semana desde "Wednesday", com 411,29 milhões entre 28 de novembro e 4 de dezembro.

Com um total de 385 milhões de horas nos primeiros 11 dias, o agente do FBI a trabalhar na cave da Casa Branca que se vê envolvido numa perigosa conspiração aproxima-se a grande ritmo do cada vez mais inacessível Top 10 das séries originais em inglês mais vistas de sempre, que tem em décimo lugar a segunda temporada de "Ginny & Georgia", com 504,78 milhões de horas.