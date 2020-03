Com um trailer vindo diretamente dos anos 1980 e particularmente inspirado na série "Esquadrão Classe A", a sétima temporada de "Brooklyn Nine-Nine" promete "momentos hilariantes na esquadra de Polícia mais disfuncional de Nova Iorque", avança o TVCine Emotion.

Em Portugal, a série regressa ao pequeno ecrã com episódio duplo, em exclusivo no TVCine Emotion, no dia 30 de março, segunda-feira, às 18h50, estando já confirmada a oitava temporada.

"'Brooklyn Nine-Nine' acompanha a vida despreocupada e desocupada do detetive do 99º distrito de Brooklyn, Jake Peralta (Andy Samberg), que juntamente com o seu eclético grupo de colegas lidava com um capitão relaxado no escritório. Tudo muda quando o novo e cronicamente tenso capitão Ray Holt chega à esquadra disposto a fazer com que essa equipa disfuncional se torne a melhor de Brooklyn", lembra o canal em comunicado.

A maior novidade acontece no campo pessoal de Peralta: "É que a esquadra pode ver finalmente nascer um bebé, já que Jake e Amy decidem que chegou finalmente o momento, ainda que Jake enfrente ‘daddy e step daddy issues’", revela o TVCine Emotion.