"Threesome – Prazer A Três", série sueca sobre amor, sexo, traição e autodescoberta, estreia-se a 6 de março, às 22h10, no TVCine Edition e no TVCine+. Os episódios da primeira temporadas podem ser vistos no canal todas as quintas-feiras.

A série segue Siri e David, que estão juntos desde a adolescência e que decidem explorar novos territórios no seu relacionamento quando acabam por se envolver com Camille, uma estudante francesa. "Só que a decisão impulsiva transforma drasticamente a dinâmica do casal e põe à prova os limites do seu amor", adianta a sinopse.

"Convencidos da força do seu amor, desafiaram a norma e começaram a viver juntos mais cedo do que o habitual. Durante uma noite de bebedeira, conhecem Camille numa after party e dá-se um jogo de flirt onde as inibições se dissolvem gradualmente. Cedendo a um impulso invulgar e a uma curiosidade embriagada, fazem um ménage à trois. No momento, a sensação é excitante e despreocupada, mas, depois, o incidente dilacera Siri. A sensação de que ela e David foram descuidados e negligenciaram algo fundamental de forma irrevogável toma conta dela. A sua relação começa a apresentar fissuras e Siri começa a questionar tanto o seu amor como as suas escolhas de vida", resume o canal.

Criada por Lisa Linnertorp, "Threesome – Prazer A Três" é protagonizado por Matilda Källström e Simon Lööf, contando ainda com Lucien Laviscount ("Emily In Paris") e Alma Jodorowsky ("Split") no elenco.