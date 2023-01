Nas redes sociais, as partilhas do momento protagonizado pela dupla multiplicam-se. Além da atuação, a reação de Fernando Mendes também se tornou viral no TikTok.

Durante o programa, o apresentador de "O Preço Certo", da RTP1, começou a cantar os versos de "Sabão Em Pó" e fez uma pequena alteração na letra do tema. "Essa Cueca Branca Calvin Klein/ Quando for castanha não leves a mal", cantou Fernando Mendes.

Na letra do single, as cantoras falam sobre uma alegada traição. "Essa Cueca Branca Calvin Klein/ Que Eu Só Vi Quando Deixaste Pra Lavar/ Com Quem Estás Usando Ela?, Comigo Só Usas as Velhas/ Essa Cueca Branca Calvin Klein", canta a dupla em "Sabão Em Pó".(veja aqui a atuação completa)

Veja os vídeos: