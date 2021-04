"Essencial" é a próxima aposta da SIC e marca o regresso de Conceição Lindo ao pequeno ecrã. O novo formato tem estreia prevista para a próxima quarta-feira, dia 21 de abril.

"O que é essencial conhecer, o que é crucial perceber, tem lugar num programa que promete tornar-se essencial", adianta a estação de Paço de Arcos no vídeo promocional do programa.

A SIC adianta ainda que o novo formato vai "analisar e investigar os grandes temas do momento".

No programa "Estamos em Casa", a jornalista revelou alguns detalhes sobre o seu novo programa. "Eu acho que é na linha daquilo que tenho feito, no sentido de levar questões, de explicar as coisas", frisou.

"Às vezes nós damos muita informação. As pessoas são cada vez mais bombardeadas com informação – informação falsa também e tentativas de manipulação. E, às vezes, as pessoas não percebem aquele assunto, se calhar vamos lá olhar para ele e contá-lo de uma maneira com princípio, meio e fim", contou.