"As Lutadoras", minissérie francesa de oito episódios, conquistou o segundo lugar no top diário da Netflix em Portugal. Descrita como tendo um "estilo de telenovela", a primeira temporada decorre durante o início da Primeira Guerra Mundial.

A minissérie estreou-se na televisão francesa, no canal TF1, em setembro de 2022.

"França, 1914. Com o avanço das tropas alemãs e a partida dos homens para a frente de combate, quatro mulheres enfrentam as consequências devastadoras da guerra em casa", resume o serviço de streaming.

No arranque da temporada, Agnès (Julie de Bona), uma das protagonistas, vê o seu convento convertido num hospital de guerra. "Marguerite (Audrey Fleurot) procura emprego no bordel local. Suzanne (Camille Lou) voa para a Suíça com a ajuda de Jeanne (Romane Portail)", adianta a Netflix.