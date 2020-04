O #EstudoEmCasa arrancou esta segunda-feira, dia 20 de abril, às 9h00. No total diário, a RTP Memória conquistou 4,2% de share, continuando a SIC a ser o canal generalista mais visto (19,2%), seguida pela TVI (13,4%) e RTP1 (10,7%). Já a RTP2 registou 1,4% de share. Os canais cabo, no seu conjunto, somaram 33,8% de share.

Ao SAPO Mag, o operador público confirmou que a RTP Memória foi o quarto canal mais visto de ontem, ficando à frente da CMTV. "Mais de quatro vezes a audiência média do canal", revelou a RTP.

Segundo os dados provisórios da Gfk/CAEM divulgados na manhã desta terça-feira, dia 21 de abril, as aulas de Português para o primeiro e segundo anos registaram 22,2% de share e a "Hora da Leitura" (terceiro e quarto anos) conquistou 20,6%. Já a aula de Português (terceiro e quarto anos) somou 19,3% de share e Matemática chegou aos 17,2%.

O melhor minuto de #EstudoEmCasa foi às 10h32. Ao Público, fonte da RTP, disse ainda que no grupo dos 4 aos 14 anos de idade, a RTP Memória foi o mais visto do país ao longo do dia.

As aulas para os alunos do ensino básico, transmitidas na RTP Memória durante o terceiro período, têm apenas 30 minutos e incluem disciplinas como educação física e artística.

Os diferentes anos são agrupados em grupos de dois e, por isso, os alunos do 1.º ano vão partilhar a matéria com os alunos do 2.º ano, à semelhança dos alunos dos 3.º e 4.º anos, 5.º e 6.º anos e 7.º e 8.º anos, sendo a exceção as aulas do 9.º ano.

Em comunicado, o Ministério da Educação explica que a emissão do #EstudoEmCasa na RTP Memória vai permitir alcançar a generalidade dos alunos, ultrapassando alguns dos constrangimentos no acesso ao ensino que têm sido denunciadas por pais, professores e diretores escolares ao longo das ultimas semanas.

Em declarações à Lusa, o diretor da RTP Memória admitiu na quinta-feira que a iniciativa representou um “um desafio tremendo” para toda a equipa envolvida no projeto.

Questionado sobre quanto tempo levou a montar este projeto, Gonçalo Madaíl afirmou: "Diria que, intensamente, foram duas semanas e meia a trabalhar" e isto só foi possível "com muito espírito de missão e uma carga emocional muito grande".

A escolha da RTP Memória para transmitir as aulas deveu-se ao facto de o canal estar presente quer na televisão digital terrestre (TDT) quer no cabo.

"Abraçamos logo aqui o mercado televisivo no seu todo, com a particularidade de na TDT as emissões terem de ser acompanhadas em direto", uma vez que esta plataforma não tem a funcionalidade de gravação automática, ao contrário do que acontece no cabo, prosseguiu.

Em termos de expectativa, "a primeira é garantir que os conteúdos que chegam a casa cumprem exatamente as expectativas que o ministério precisa, que os professores precisam e, do nosso ponto de vista, uma entrega técnica imaculada", salientou.

Aliás, esta iniciativa "obrigou a novos métodos de emissão" da parte da RTP para "assegurar a pontualidade da emissão", disse, uma vez que as aulas têm de começar a horas.

Acima de tudo, Gonçalo Madaíl espera que #EstudoEmCasa ajude os alunos neste contexto difícil que Portugal vive.