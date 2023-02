No ano passado, durante uma emissão especial do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, uma ouvinte disse que Inês Lopes Gonçalves era filha de Júlio Isidro. A apresentadora e as colegas, Ana Galvão e Joana Marques, têm alimentado o rumor.

Esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, Inês Lopes Gonçalves esteve à conversa com Júlia Pinheiro e recordou como nasceu o boato. Durante a entrevista, a apresentadora foi surpreendida por Júlio Isidro. "Há pessoas que acham mesmo que ele é meu pai (...) Há pessoas que perguntam à minha mãe", revelou.

"Eu não sabia mas é minha filha", brincou o apresentador da RTP1. "Não é por ser minha filha, mas tem muito jeito para a profissão que escolheu", elogiou.

Veja aqui o vídeo.