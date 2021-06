A emissão desta segunda-feira, dia 7 de junho, de "Casa Feliz" terminou em festa. Na reta final do programa da SIC, Diana Chaves e João Baião entregaram o jackpot do passatempo a uma espectadora.

No total, Amélia Mesquita ganhou 43 mil e 750 euros (41250 do jackport mais 2500 euros do prémio do dia). “Dona Amélia, ganhou 43.750€… ai Meu Deus! Ganhou hoje! Ai que bom! Dona Amélia, parabéns”, festejou o apresentador da SIC.

Na conversa com os apresentadores, a espectadora confessou que ligou e que não tinha "fé nenhuma" em ganhar.