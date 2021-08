A Rússia informou no sábado que a expulsão da correspondente da BBC britânica Sarah Rainsford do país foi "retaliatória" porque as autoridades britânicas negaram o credenciamento a um repórter russo.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zajárova, disse que "a saga remonta" ao verão de 2019, quando um repórter russo teve de deixar o Reino Unido por motivos de visto "sem explicação". Numa nota no Facebook, a porta-voz acusou o governo britânico de "inverter o caso" e a BBC de fazer propaganda. A estação de televisão Rossiya 24 noticiou na quinta-feira que o visto de Rainsford expirou a 31 de agosto e que não seria renovado, em resposta a supostas pressões do Reino Unido sobre os media russos que operam na ilha. A BBC acusou Moscovo de um "ataque à liberdade de imprensa" após a expulsão. Rainsford afirmou no sábado que as autoridades russas lhe disseram que ela "nunca mais" poderá regressar ao país. Zakharova negou esta versão e afirmou que Rainsford poderá obter um visto assim que o repórter russo for autorizado a voltar ao Reino Unido. "Direi mais uma vez: a ação russa é uma retaliação, não tem nada que ver com liberdade de expressão", insistiu Zajárova. Rainsford, uma veterana correspondente da BBC em Moscovo, foi informada que terá de deixar o país, assim que o seu visto expirar em agosto. A decisão foi tomada num contexto de tensões entre a Rússia e os países ocidentais.