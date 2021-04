Na emissão da passada quinta-feira, dia 22 de abril, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou um segmento do talk show "Dois às 10". No programa da TVI, apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, vários convidados foram desafiados a participar no concurso de bolos de bolacha.

"Atenção: esta edição pode abrir o apetite. Joana Marques analisa um concurso de bolos de bolacha", resume a Rádio Renascença.

"Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos tiveram uma ótima ideia, uma daquelas que gostava de ter sido eu a ter", começou por frisar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã". "É a desculpa perfeita para poder enfardar bolo de bolacha logo de manhã, como é que nós não nos lembrámos disto antes?", brincou.

