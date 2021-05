Na emissão desta sexta-feira, dia 14 de maio, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a entrevista de João Mota a Daniel Oliveira no programa "Alta Definição".

"Ele foi muito pouco concreto. No início do programa, os convidados costumam dizer: 'estou como sou, em 'Alta Definição''. Aparentemente é uma coisa boa, mas no caso do João é um problema: ele esteve como é no 'Alta Definição'... só que ele é muitíssimo vago", gracejou a humorista no arranque da rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

"Este episódio do programa deveria chamar-se 'Alta Indefinição'", defendeu Joana Marques em "Extremamente Desagradável".

