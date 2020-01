Na noite de 31 de dezembro de 2019 para 1 de janeiro de 2020, os canais de televisão prepararam emissões especiais para celebrar a entrada no novo ano. Esta sexta-feira, dia 3 de janeiro, Joana Marques analisou os vários programas na rubrica "Extremamente Desagradável".

"Eu sei que já estamos em 2020, até porque as pessoas não falam de outra coisa nestes dias... mas eu ainda estou muito apegada a 2019", começou por confessar na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

"O fim de ano é uma espécie de autopromoção gigante de cada canal", frisou Joana Marques, recordando que César Mourão andou "pelas instalações da SIC a meter-se com as pessoas", enquanto Maria Cerqueira Gomes e Pedro Fernandes conduziram a emissão especial da TVI a partir de Albufeira.

"A grande função dos programas de fim de ano é encher chouriços até ser meia-noite e podermos todos desligar a televisão", gracejou.

Veja o vídeo: