A segunda temporada de "Chicago Med" tem estreia marcada para o dia 7 de novembro, às 21h25, na FOX Life, com emissões de segunda a sexta-feira, revelou o canal em comunicado.

A série decorre no Gaffney Chicago Med Center, o "hospital onde se vive o enredo da equipa médica mais qualificada de Chicago que se dedica diariamente a salvar vidas, enquanto lida com as suas relações interpessoais".

"O mais recente drama médico da FOX Life apresenta agora novos casos no hospital mais concorrido da cidade, numa segunda temporada que conta com 23 episódios onde os espetacdores vão poder continuar a acompanhar o dia a dia dos médicos, enfermeiros e funcionários do departamento de urgências deste hospital", explica a FOX Life em comunicado.

Nos novos episódios, a "corajosa equipa irá enfrentar vários casos difíceis, desde bebés doentes, infeções raras e ainda um acidente entre vários carros durante um nevão".

A terceira e quarta temporada da série já têm estreia marcada na FOX Life para dezembro deste ano e janeiro de 2020, respetivamente, estando a estreia da quinta temporada para breve nos Estados Unidos.