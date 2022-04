A Amazon Prime Video estreia esta quinta-feira, dia 7 de abril, "Laura Pausini - Pleased to Meet You". O filme original já está disponível no serviço de streaming em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.

O filme começa com uma pergunta: "o que teria acontecido se Laura não tivesse ganho o Sanremo Music Festival naquela noite em 1993?". Segundo o serviço de streaming, a rainha da pop italiana vai coloca-se "em frente às câmaras num filme que mostra o seu amor pelo cinema e que revela uma verdadeira aula ao público, através de momentos da sua vida privada e profissional, nunca antes vistos".

"O projeto dará a Laura a grande oportunidade de descobrir novos aspectos que desconhecia sobre si e sobre o mundo, que serão revelados ao público pela primeira vez. Para contar a sua história, Laura refaz os seus passos, desde a infância, passando por todas as etapas da sua carreira extraordinária e a vida quotidiana, imaginando pela primeira vez o que poderia ter acontecido se não tivesse tido a sorte e a persistência de viver a vida como uma estrela mundial", adianta a Prime Video em comunicado.

Baseado numa ideia original da cantora, o filme é escrito e realizado por Ivan Cotroneo, em conjunto com Monica Rametta.