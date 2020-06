"The Luminaries", uma adaptação do romance com o mesmo nome, de Eleanor Catton, vencedor do prémio Man Booker, já chegou à HBO Portugal. Segundo o serviço de streaming, a série, "cheia de amor, crime, magia e vingança", passa-se na selvagem costa oeste da Ilha Sul da Nova Zelândia, no auge da febre do ouro, na década de 60.

Protagonizada por Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel, a história começa em 1865. "Anna Wetherell (Eve Hewson) viaja para a Nova Zelândia à procura de uma nova vida. No último dia da viagem, um primeiro encontro romântico com Emery Staines (Himesh Patel), deixa-a com grandes expectativas sobre aquilo que a espera. Mas, a intrigante cartomante, Lydia Wells (Eva Green), tem outras ideias para Anna e cria uma armadilha para garantir que o encontro planeado entre os jovens amantes nunca aconteça. Iludida, enganada e traída, a sorte de Anna começa a desaparecer", avança a HBO Portugal.

"O vínculo entre estes amantes desafortunados é mais do que mera afinidade. Anna e Emery são aquilo que se chama de "gémeos astrais": nasceram ao mesmo tempo e sob o mesmo céu, o que significa que partilham um único destino. Quando Emery desaparece sem deixar rasto, deixando Anna sem um álibi para um assassinato que não cometeu, o enredo começa a intensificar-se à sua volta. Perante o impossível, ela terá que se questionar: somos nós que fazemos o nosso destino, ou é o destino que nos faz?", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.