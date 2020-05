Steven Knight, criador de "Peaky Blinders", está a trabalhar com a BBC One e a FX numa nova produção para o pequeno ecrã. Segundo o site Deadline, o guionista vai adaptar "Grandes Esperanças", de Charles Dickens.

O clássico do mais popular dos romancistas ingleses da era vitoriana está divido em três volumes e conta a história do jovem órfão Philip Pirrip, conhecido por todos como Pip, que foi criado pela sua irmã que vive com o ferreiro Joe numa pequena povoação perto de Kent. A narrativa decorre em meados do século XIX.

"Grandes Esperanças" foi o maior sucesso editorial de Dickens e marcou o imaginário de gerações de leitores. O livro já inspirou várias produções, nomeadamente um filme com o mesmo nome, realizado por Mike Newell e com Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jeremy Irvine e Robbie Coltrane no elenco.

A série será produzida por Ridley Scott e por Tom Hardy, que já trabalhou com Steven Knight em "Peaky Blinders" e "Taboo".