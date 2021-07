A edição de 2021 de "Got Talent Portugal" chegou ao fim este domingo, dia 25 de julho. O grupo Fadoalado, que conquistou os jurados e os espectadores, foi o grande vencedor do concurso de talentos da RTP1.

O grupo dos Açores foi o mais votado pelo público. Já os AM Dance Studio e Gildo fecharam o top três dos concorrentes com mais votos.

Veja a atuação do grupo.

https://www.instagram.com/p/CRxJRIIq6a5/?utm_source=ig_embed

Os Fadoalado são um grupo de 10 elementos. "Dos Açores, chegam os Fadoalado que, tal como o nome sugere, são um grupo de fado, composto por 10 elementos. Um dos objetivos do grupo e da sua música é colocar a ilha Terceira no mapa. O que os diferencia são os arranjos instrumentais arrojados e diferentes, mas que nunca desvirtuam o fado. Esgotaram duas vezes o auditório de Angra sendo, assim, um afirmação de que o projeto tem o seu reconhecimento", explica a produção do programa da RTP1.

O grupo conta com seis originais e têm agendada a gravação de um disco.