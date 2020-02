"Fala-me de Um Dia Perfeito" é umas das próximas apostas da Netflix para o final de fevereiro. O filme estreia no dia 28 de fevereiro no serviço de streaming e conta com a participação de Elle Fanning e Justice Smith.

A história é baseada no best-seller internacional de Jennifer Niven e acompanha Violet Markey (Elle Fanning) e Theodore Finch (Justice Smith). "Dois adolescentes lidam com feridas emocionais e mudam a vida um do outro neste filme baseado no romance best-seller", explica a Netflix.

Violet Markey, uma rapariga introvertida devastada pela morte da sua irmã, recupera a alegria de viver quando conhece o excêntrico e imprevisível Theodore Finch", avança o serviço de streaming.

Veja o trailer: