"O Falcão e O Soldado do Inverno" estreou-se na passada sexta-feira, dia 19 de março, no Disney+ e já bateu um recorde. De acordo com o serviço de streaming, o primeiro episódio da produção protagonizada por Anthony Mackie e Sebastian Stan teve a melhor estreia de sempre da plataforma.

Segundo o Deadline, a plataforma contabilizou os dados dos três primeiros dias depois da estreia. No fim de semana, a nova minissérie da Marvel bateu os números das duas primeiras temporadas de "The Mandalorian" e a estreia de "WandaVision".

Apesar de confirmar o recorde, o Disney+ não revelou informações sobre o número de espectadores.

"O Falcão e O Soldado do Inverno" é a segunda minissérie Marvel para o Disney+, depois de "WandaVision" ter sido bem recebida pelos fãs e pela crítica. Segue a parceria improvável entre o Falcão, Sam Wilson (interpretado por Anthony Mackie) e o Soldado do Inverno, Bucky Barnes (interpretado por Sebastian Stan), depois de Steve Rogers (Capitão América) ter deixado o seu escudo a Wilson.

Trailer de "O Falcão e o Soldado do Inverno":

Há 10 séries Marvel planeadas para a Disney+ e os eventos nelas serão coordenados com os filmes do universo Marvel. Depois de "O Falcão e o Soldado do Inverno", a próxima a estrear-se será "Loki", a 11 de junho.