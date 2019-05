A surpresa é que atores Emily VanCamp e Daniel Bruhl estão em conversações para o regresso de duas outras personagens do Universo Cinematográfico Marvel: Sharon Carter (neta de Peggy) e Helmut Zemo, o vilão em "Capitão América: Guerra Civil" que colocou em confronto o Homem de Ferro e Capitão América e assassinou o pai de Black Panther.

À frente da minissérie estará uma mulher, Kari Skogland, realizadora de "Na Senda dos Condenados" e com muita experiência televisiva, nomeamamente em "Os Bórgias", "Vikings" e "A História de uma Serva".

O serviço Disney + irá também acolher "What If…?", a primeira série de animação da Marvel, e mais três à volta do Universo Cinematográfico: "Loki", com Tom Hiddleston; "WandaVision", centrado na Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany); e outra, ainda sem título, com Jeremy Renner como Clinton Barton, o Hawkeye.