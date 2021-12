Fátima Campos Ferreira à conversa com Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, dia 20 de dezembro. No programa das tardes da TVI, a jornalista da RTP1 recordou alguns dos pontos altos da sua carreira e falou sobre o seu mais recente projeto, "Primeira Pessoa".

"Pela primeira vez na minha vida, só ouço dizer bem do que faço. E é graças a eles [à equipa da RTP Lab], graças a esta juventude. Sim, eu tenho juventude e energia, mas é acumulada. Mas têm porque são miúdos de 20 e tal anos", frisou Fátima Campos Ferreira.

"A RTP tem sempre dentro de si alguma coisa que a faz renascer e tem um departamento de inovação. (...) Eu pedi a todos os Santos que me ajudassem e a todas as direções porque essa equipa não trabalha com informação", explicou.

Veja aqui o vídeo.