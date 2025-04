Rui Reininho foi o convidado do episódio desta semana de "Primeira Pessoa", programa de entrevistas de Fátima Campos Ferreira na RTP1. Durante a conversa, o vocalista dos GNR recordou o início da sua carreira na Anar Band.

"Eu gosto de um desafio. As primeiras vezes que fui para o palco, precisamente com a Anar Band, nunca vi ninguém a ser tão vaiado e até cisnes da Cordoaria nos lançaram para o palco", revelou o músico.

"Raptaram os cisnes que andavam ali no jardim da Cordoaria dos Clérigos. Apareceram dois cisnes, fugiram para baixo do piano do Jorge Lima Barreto. Via a crítica 'proposta Anar Band recebida a pato'", contou Rui Reininho.

A entrevista completa pode ser vista na RTP Play - ver aqui.

Veja o vídeo: