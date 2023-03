Fátima Lopes tem conduzido vários formatos na SIC. Atualmente, a apresentadora conduz os programa "Caixa Mágica" e "All You Need Is Love", que vão para o ar aos sábados.

Em declarações à TV Mais, Fátima Lopes falou sobre as baixas audiências de "All You Need Is Love". "Amei fazer o programa e esse prazer ninguém me tira", começou por frisar à revista, citada pelo site A Televisão.

"Não penso que seja uma derrota, mas sinto frustração por as pessoas não gostarem", rematou a apresentadora da SIC.