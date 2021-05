Fátima Lopes anunciou a sua saída da TVI no início do ano e, para já, não tem planos para regressar ao pequeno ecrã. Em entrevista à TV Guia, a apresentadora frisou que está focada em outros projetos, como o lançamento do seu novo livro e o canal de Youtube "Ó Chef!".

"Não faço a mínima ideia se, algum dia, assinarei pela SIC, ou por outra estação. Por isso, não sei responder a essa pergunta. Neste momento, não tenho nada e, portanto, vou fazendo os meus outros projetos, que me ocupam muito tempo", frisou à revista.

"Gostava de regressar à televisão quando fizer sentido. Tem de me fazer sentido. O convite, as pessoas, o projeto. Tudo. Se não fizer, prefiro continuar como comunicadora e consultora", rematou.