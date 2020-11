Em 2021, aos sábados, a TVI vai continuar a apostar no "Conta-me". Além de Manuel Luís Goucha e de Fátima Lopes, o programa de entrevistas vai contar ainda com Maria Cerqueira Gomes.

Além desse formato, Fátima Lopes vai conduzir um novo programa aos fins de semana. "Queria muito esta mudança. Gosto muito de fazer daytime... mas faço-o há quase 30 anos. Senti necessidade de fazer qualquer coisa diferente", confessou a apresentadora, frisando estar "verdadeiramente feliz".

Na tarde de segunda-feira, dia 23 de novembro, em conversa com os jornalistas, Cristina Ferreira e Nuno Santos desmentiram os rumores sobre a redução do salário da apresentadora - várias publicações avançaram que Fátima Lopes iria perder nove mil euros por mês.

"Não mexemos um cêntimo no ordenado da Fátima Lopes", garantiram, citados pela N-TV.

Segundo a diretora de ficção e entretenimento da TVI, o novo programa de Fátima Lopes é um "grande formato para as noites" e é inspirado no formato italiano "C'e posta per te".