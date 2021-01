A revista TV Mais avança esta quarta-feira, dia 13 de janeiro, que Fátima Lopes terá saído da TVI por motivos salariais. "Há três semanas, a Fátima iniciou um braço-de-ferro com a TVI, o que foi um bocado inesperado. (...) Queria mais dinheiro, aos 25 mil euros que ganhava mensalmente, pretendia acrescentar 7500 por cada emissão do programa", contou uma fonte à publicação.

Os rumores foram desmentidos pela apresentadora nas redes sociais. "Acabei de ler um artigo na revista TV Mais que assenta num conjunto de mentiras sem fundamento, que para mais não servem do que para tentar branquear uma situação que não criei", frisou a apresentadora na sua conta no Instagram.

"De facto, não sei funcionar com a arma com que me atacam: a mentira. Não esperem, assim, que siga e alimente este caminho. Desculpem o desabafo, mas 'quem não sente não é filho de boa gente'", sublinhou Fátima Lopes.

Fátima Lopes está de saída da TVI, anunciou o canal na passada sexta-feira, dia 8 de janeiro, em comunicado. Nas redes sociais, a apresentadora comentou a saída da estação. "Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e, quem me conhece, sabe que não o sei fazer de outra forma", começou por escrever a apresentadora na sua conta no Instagram.

Na publicação, Fátima Lopes adianta ainda que denunciou o seu contrato com a TVI. "Anuncio-vos também que acabo de denunciar o contrato de trabalho que ainda me liga à TVI, pelo que, daqui a dois meses, não terei qualquer ligação a uma estação que, durante tantos anos, me ofereceu muitos momentos de felicidade", explicou.

"Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer de forma muito sincera e emocionada a todo o público que, generosamente, sempre me acompanhou e acarinhou ao longo dos mais de 10 anos em que prestei os meus serviços de apresentadora nos programas da TVI. A vossa amizade e fidelidade não tem preço e ficar-vos-ei, por isso, eternamente grata. Deixo ainda uma palavra de especial agradecimento a todas as equipas que ao longo deste tempo me acompanharam e apoiaram incondicionalmente. A todos e a cada um de vós, o meu muito obrigada", sublinhou Fátima Lopes.

A apresentadora esclarece ainda que, para já, não tem um projeto "futuro definido". Saio sem um projeto futuro definido. Mas com a paz própria de quem aprendeu, com a sua educação e formação, que o tempo, a experiência e a vida indicam-nos, sempre, o melhor caminho a seguir", rematou.