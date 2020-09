"Fauda" vai contar com uma quarta temporada, confirmou a produção da série nas redes sociais. "As novidades que todos esperávamos! 'Fauda' vai volta para a quarta temporada. Vejo-vos a todos em breve", escreveu a equipa da série no Instagram.

Para já, a quarta temporada da série israelita aind anão tem data de estreia. As três primeiras temporadas de "Fauda" estão disponíveis na Netflix.

"Fauda" foi criada pelos israelitas Avi Issacharoff, jornalista especializado em questões palestinianas, e Lior Raz, que também assume o argumento e o papel protagonista, na pele de uma personagem inspirada na sua experiência como ex-agente dos serviços secretos.

O thriller de ação centrado no conflito israelo-árabe estreou em 2015, no canal israelita YES, e segue o dia a dia de Doron Kavillio, comandante de uma unidade de elite israelita.