Fausto Silva, conhecido como Faustão, vai sair da Rede Globo no final do ano, revela o Portal RTP e o site O Globo. O popular apresentador brasileiro faz parte da equipa do canal há 32 anos, mas tomou a decisão de terminar a sua ligação com a estação.

Segundo a imprensa brasileira, o apresentador vai continuar a conduzir o programa "Domingão do Faustão", líder de audiências da televisão em sinal aberto, até ao final de dezembro de 2021, mês em que termina o seu contrato com a Globo.

"Prefiro cumprir a minha história na Globo. Foram 32 anos de uma relação maravilhosa e 100% de liderança. A Globo facturou bastante comigo", disse o apresentador ao site Notícias TV.

Pata já, o apresentador ainda não decidiu se irá abraçar novos projetos no futuro, mas não descarta a hipótese de arrancar com um novo programa num canal concorrente.