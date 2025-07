O Festival Sons do Parque regressa entre 18 e 19 de julho, a Alijó, com seis concertos de Tito Ramirez, Lehmanns Brothers, Dirty Sound Magnet, The Slow Show, Ko Ko Mo e Them Flying Monkeys, foi anunciado.

A organização disse hoje, em comunicado, que o Sons no Parque se distingue “por oferecer concertos gratuitos com artistas nacionais e internacionais menos conhecidos do grande público”.

O objetivo do festival, que se realiza na vila do distrito de Vila Real desde 2017, é promover “a descentralização cultural e o acesso à música moderna em territórios do interior”.

Organizado pelo município e pela Junta de Freguesia de Alijó, o Sons do Parque “alia música, descoberta e natureza” e propõe, na edição de 2025, seis concertos de diferentes ritmos e sotaques.

No anfiteatro natural do parque da vila vão atuar Tito Ramirez (Espanha), Lehmanns Brothers (França), Dirty Sound Magnet (Suíça), The Slow Show (Inglaterra), Ko Ko Mo (França) e os Them Flying Monkeys (Portugal).

A animação pela noite dentro fica a cargo da DJ Sara Gil e Lado X.

“O Sons no Parque é também uma oportunidade para valorizar o território e dinamizar a economia local, promovendo Alijó e a região do Douro como destino cultural alternativo”, garante a organização.

O evento conta com uma zona de comida e um espaço para descanso e relaxamento e permite a entrada de animais de estimação.