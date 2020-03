"Feel Good" chegou a 19 de março à Netflix e tem somado elogios nas redes sociais e na imprensa. A série é protagonizada pela humorista e atriz Mae Martin e conta com a participação de Lisa Kudrow, Charlotte Ritchie, Adrian Lukis e Sophie Thompson.

Para o The Guardian, a série é uma "bela e verdadeiramente engraçada história de amor". O jornal britânico atribui cinco estrela à produção, acrescentando que a história é "uma jóia brilhante" no meio da "tempestade global", devido à COVID-19.

Na série, Mae Martin interpretada papel de Mae, uma estrela em ascensão no circuito de comédia de stand-up e toxicodependente em recuperação, cujo romanticismo intenso e personalidade viciante dominam todos os aspetos da sua vida. "Quando conhece a pragmática (e heterossexual até à data) George (Charlotte Ritchie), apaixona-se completamente e, para sua surpresa, George sente o mesmo por ela", explica a Netflix.

"Ambas dão início a uma intensa relação, enquanto Mae lida com a relação com os seus pais, os restantes viciados do seu grupo de apoio a toxicodependentes, os seus colegas no clube de stand-up local e, acima de tudo, tenta transformar a relação com George de uma baseada na dependência numa saudável. Mas a verdadeira questão é se Mae conseguirá substituir a sua dependência tóxica do amor pelo próprio amor", acrescenta o serviço de streaming.

A Netflix frisa ainda que "Feel Good" é uma história "profundamente pessoal e negra, mas hilariante, sobre duas pessoas jovens que lidam com o contexto atual em relação ao amor, à dependência e à sexualidade — e tentam criar uma ligação duradoura e com significado".

O guião de "Feel Good" ficou a cargo de Mae Martin e de Joe Hampson e a série tem estreia marcada para 19 de março.

Veja o trailer: