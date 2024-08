Matt Rife conquistou as redes sociais com piadas polémicas, pensou que iria ser cancelado e agradeceu: "Vou ser cancelado? Sabem que isso não é um castigo real. Nunca acontece nada. Prisão, isso é que é um castigo". O controvérsia chamou a atenção da Netflix e o humorista assinou um acordo para três produções - dois especiais de stand-up comedy e uma sitcom.

Depois de "Natural Selection", de 2023, o serviço de streaming e o britânico avançaram para "Lucid". O especial de comédia estreou-se esta terça-feira, dia 13 de agosto, e rapidamente chegou ao top 10 diário da plataforma.

Em comunicado, o serviço de streaming estaca o formato inovador: "No primeiro especial da Netflix com envolvimento do público, Matt Rife interage com uma plateia imprevisível de Charlotte para falar de sonhos".

No especial, o britânico aposta em "crowd work", nova tendência em os humoristas conversam e respondem ao público. No último ano, nas redes sociais, em especial no TikTok, o formato tornou-se viral e Matt Rife é um dos protagonistas.

"Os críticos dizem que isto [crowd work] é fácil. Parece-vos fácil?", diz o comediante no arranque do trailer do especial de comédia da Netflix.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, Matt Rife sublinhou que há "prós e contras" no "crowd work". "Consegues interagir com pessoas incríveis e que escolheres aleatoriamente, mas as pessoas que estão em casa ficam: 'se eu comprar um lugar nas primeiras filas, isso garante-me uma oportunidade de falar com ele'. Ou vão gritar propositadamente e pensar: 'se falar com ele e se for algo engraçado, vou estar no próximo vídeo dele'. Entendo que essa possa ser a perceção, mas não é assim que funciona. Raramente a pessoa que faz mais barulho na sala, que está a pedir atenção, é a mais interessante para conversar", frisou.