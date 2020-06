Na próxima semana, no dia 30 de junho, a Netflix estreia "Feito em Casa" ("Homemade", no título original), uma série de curtas-metragens criadas por vários cineastas de todo o mundo. As produções foram criadas e realizadas durante o confinamento.

"Confinados em casa, como consequência do surto da COVID-19, os cineastas criaram histórias pessoais e emocionantes que se centram na nossa experiência partilhada de vida em quarentena", explica o serviço de streaming.

As curtas-metragens de "Feito em Casa" foram filmadas apenas com equipamentos que os criadores tinham nas suas casas. A dupla de irmãos Pablo Larraín e Juan de Dios Larraín ("Tony Manero", "Jackie") é a responsável pelo projeto.

"Nesta diversificada e eclética seleção de curtas, cineastas aclamados de todo o mundo mostram a sua criatividade durante o isolamento imposto pela pandemia da COVID-19", explica a Netflix.

Ladj Ly ("Os Miseráveis"), Naomi Kawase ("Uma Pastelaria em Tóquio"), Ana Lily Amirpour ("A Girl Walks Home Alone at Night") e as atrizes Kristen Stewart e Maggie Gyllenhaal são alguns dos criadores.

As curtas-metragens foram gravadas em 17 países diferentes. O filme de Rungano Nyoni ("I Am Not a Witch"), natural da Zâmbia, passa-se em Lisboa.