Este sábado, dia 6 de novembro, Fernando Daniel esteve à conversa com Daniel Oliveira, no programa "Alta Definição". Nas redes sociais, a entrevista emotiva do cantor destacou-se e esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

"A entrevista da minha vida", frisou o artista na sua conta no Instagram. "Há entrevistas e depois há o 'Alta Definição'. Obrigado, Daniel Oliveira e obrigado SIC pela segurança que me deram para poder contar a minha história. Espero que desse lado tenham gostado", acrescentou.

Veja aqui a entrevista.