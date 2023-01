Na gala do passado domingo, dia 8 de janeiro, do "The Voice Portugal", Fernando Daniel foi um dos convidados especiais. No palco do programa de talentos da RTP1, o cantor apresentou o seu mais recente single, "Prometo".

"Fernando Daniel, surpreende tudo e todos, e interpreta o seu single 'Prometo', na quinta gala do 'The Voice Portugal' 2022", destaca a produção do programa nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Fernando Daniel lançou "Prometo", canção dedicada à filha, Matilde, em dezembro de 2022. O tema é o primeiro single a ser conhecido do terceiro álbum de originais do músico, que tem lançamento previsto para o primeiro semestre do ano.