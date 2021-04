Em "O Preço Certo", concurso da RTP1, Fernando Mendes decidiu arriscar e andar pela primeira vez numa hoverboard. O humorista partilhou o vídeo do momento nas redes sociais.

"Liguem ao 112", brincou Fernando Mendes no programa.

No Youtube, o vídeo do momento soma mais de 355 mil visualizações e centenas de comentários. "Tudo pode acontecer em 'O Preço Certo'. O condutor é uma maravilha", gracejou o apresentador na sua conta no Facebook.

Veja o vídeo: