Fernando Mendes estreou-se como apresentador de "O Preço Certo", da RTP1, a 29 de setembro de 2003, há 18 anos. O concurso destaca-se ao final da tarde e garante vitórias no horário ao canal.

Em entrevista à TV Guia, o apresentador frisou que o "fator sorte foi importante". "É um fenómeno! É um programa simples, sem pretensões em ser o que quer que seja. As pessoas àquela hora ficam presas. Começaram por ser as mais idosas e agora já são os netos. O fator sorte também foi importante para as coisas terem acontecido assim. É um caso de estudo, sem vaidade“, sublinhou.

Já tenho quase 60 anos. Quero ser como os reformados e, aos 65, arrumar as botas. Neste momento, penso nisso, não sei se daqui a um tempo pensarei de forma diferente, mas uma coisa é certa: vou acabar de fazer televisão com ‘O Preço Certo’. Depois, dedico-me inteiramente aos palcos", acrescentou.